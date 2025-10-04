Polscy żołnierze zakończyli misję. Szef MON: Jesteśmy razem

Pod koniec września premier Donald Tusk poinformował, że polscy żołnierze będą zabezpieczać szczyt europejski w Kopenhadze. – Z satysfakcją przyjęliśmy prośbę rządu duńskiego o pomoc polskich żołnierzy w ochronie szczytu europejskiego – przekazał szef rządu we wtorek przed posiedzeniem rządu.

Tusk zwrócił uwagę na to, że "Dania miała swoje incydenty z dronami". Tamtejsze władze nie wykluczały rosyjskich prowokacji. – Rząd Danii zwrócił się z prośbą, aby to polscy żołnierze współuczestniczyli w ochronie obu szczytów, jeśli chodzi o zagrożenie antydronowe. Traktujemy to jako oczywisty akt solidarności. Sami mogliśmy liczyć na pomoc naszych sojuszników 10 września w czasie ataku dronów – powiedział.

"Zjednoczeni w obliczu wspólnego zagrożenia"

Zgodę na wysłanie wojsk do Danii wyraził prezydent Karol Nawrocki. "Od 30 września do 3 października 2025 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy dla wzmocnienia Sił Zbrojnych Królestwa Danii o liczebności do 30 żołnierzy" – podało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

W środę w Kopenhadze odbył się nieformalny szczyt Unii Europejskiej, natomiast w czwartek zorganizowano szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. W spotkaniach uczestniczyło kilkudziesięciu przywódców państw – premierów i prezydentów.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w sobotę za pośrednictwem platformy X, że polski kontyngent zakończył swoją misję w Danii. Szef MON podziękował żołnierzom za ich wkład w ochronę szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze.

"Zakończyło się działanie Polskiego Kontynentu Wojskowego WIKING. Dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego, którzy powrócili do kraju po wypełnieniu misji ochrony Szczytu Rady Europejskiej #EPC w Kopenhadze. Jesteśmy razem i zjednoczeni w obliczu wspólnego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa" – napisał.

Zakres zadań polskiego kontynentu, jak wskazało BBN, obejmował wsparcie Sił Zbrojnych Królestwa Danii w zabezpieczaniu i ochronie terenów wojskowych i cywilnych oraz "prezentację aktywnej obecności Rzeczypospolitej Polskiej w utrzymywaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego".

