Zagraniczna misja polskich żołnierzy. Jest decyzja prezydenta

"Od 30 września do 3 października 2025 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy dla wzmocnienia Sił Zbrojnych Królestwa Danii o liczebności do 30 żołnierzy" – poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

"Zakres zadań PKW będzie obejmował wsparcie Sił Zbrojnych Królestwa Danii w zabezpieczaniu i ochronie terenów wojskowych i cywilnych oraz prezentację aktywnej obecności Rzeczypospolitej Polskiej w utrzymywaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego" – napisano w komunikacie BBN.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że "polscy żołnierze wraz ze specjalistycznym sprzętem będą realizować zadania związane z ochroną i zabezpieczeniem terenów wojskowych oraz cywilnych, potwierdzając aktywną rolę Rzeczypospolitej Polskiej w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego".

Zagraniczna misja polskich żołnierzy

O wysłaniu polskich żołnierzy do Danii poinformował we wtorek Donald Tusk. – Z satysfakcją przyjęliśmy prośbę rządu duńskiego o pomoc polskich żołnierzy w ochronie szczytu europejskiego – przekazał premier we wtorek przed posiedzeniem rządu.

Jak tłumaczył, w środę w Kopenhadze odbędzie się nieformalny szczyt Unii Europejskiej, natomiast w czwartek szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. – To kilkudziesięciu liderów, premierów, prezydentów – podkreślił.

Dodał, że "Dania miała swoje incydenty z dronami". – Pani premier Danii, rozmawiałem z nią ostatnio kilka razy, nie wyklucza niestety – podobnie jak to miało miejsc w Polsce – prowokacji rosyjskiej – stwierdził premier.

Tusk: Dania zwróciła się z prośbą

– Rząd Danii zwrócił się z prośbą, aby to polscy żołnierze współuczestniczyli w ochronie obu szczytów, jeśli chodzi o zagrożenie antydronowe. Traktujemy to jako oczywisty akt solidarności. Sami mogliśmy liczyć na pomoc naszych sojuszników 10 września w czasie ataku dronów – powiedział Tusk.

Dalej mówił, że została już podjęta decyzja o wysłaniu kontyngentu za zgodą prezydenta. Przypomniał, że wysłanie Wojska Polskiego za granicę wymaga zgody wszystkich instytucji.

– Warto sobie uzmysłowić tę oczywistą prawdę, jak wysoko są cenieni polscy żołnierze, także jeśli chodzi o te nowoczesne techniki walki i obrony, takie jak zabezpieczenie przed dronami albo jeszcze bardziej wyrafinowane techniki na współczesnym polu walki. Właśnie takich specjalistów Polska wysyła do ochrony szczytu – podkreślił.

