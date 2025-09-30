Polska wyśle żołnierzy za granicę. Premier: Podjęliśmy już decyzję

– Z satysfakcją przyjęliśmy prośbę rządu duńskiego o pomoc polskich żołnierzy w ochronie szczytu europejskiego – przekazał premier we wtorek przed posiedzeniem rządu.

Jak tłumaczył, w środę w Kopenhadze odbędzie się nieformalny szczyt Unii Europejskiej, natomiast w czwartek szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. – To kilkudziesięciu liderów, premierów, prezydentów – podkreślił.

Dodał, że "Dania miała swoje incydenty z dronami". – Pani premier Danii, rozmawiałem z nią ostatnio kilka razy, nie wyklucza niestety – podobnie jak to miało miejsc w Polsce – prowokacji rosyjskiej – stwierdził premier.

– Rząd Danii zwrócił się z prośbą, aby to polscy żołnierze współuczestniczyli w ochronie obu szczytów, jeśli chodzi o zagrożenie antydronowe. Traktujemy to jako oczywisty akt solidarności. Sami mogliśmy liczyć na pomoc naszych sojuszników 10 września w czasie ataku dronów – powiedział Tusk.

Dalej mówił, że została już podjęta decyzja o wysłaniu kontyngentu za zgodą prezydenta. Przypomniał, że wysłanie Wojska Polskiego za granicę wymaga zgody wszystkich instytucji.

– Warto sobie uzmysłowić tę oczywistą prawdę, jak wysoko są cenieni polscy żołnierze, także jeśli chodzi o te nowoczesne techniki walki i obrony, takie jak zabezpieczenie przed dronami albo jeszcze bardziej wyrafinowane techniki na współczesnym polu walki. Właśnie takich specjalistów Polska wysyła do ochrony szczytu – podkreślił.

Premier ocenił, że "okoliczności są smutne i nie ma się z czego cieszyć, jeśli chodzi o sprawę, ale mamy powód do satysfakcji, że to właśnie polscy żołnierze są uznani za tych, którzy mogą zabezpieczyć te dwa spotkania w Kopenhadze".

