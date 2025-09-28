Wojsko Polskie poderwało myśliwce. Zamknięta przestrzeń powietrzna nad dwoma miastami

W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" – poinformowało o godzinie 4 nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.

Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Komunikat wojska

Jak podkreśliło wojsko, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – napisano.

Przestrzeń powietrzna nad Lublinem i Rzeszowem zamknięta. "Zapewnienie bezpieczeńtwa państwa"

Agencja Reutera, powołując się na śledzący ruch lotniczy portal FlightRadar24 podała, że w niedzielę rano zamknięto przestrzeń powietrzną nad miastami Lublin i Rzeszów w związku z "nieplanowaną działalnością militarną mającą związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

Atak Rosji na Kijów i Zaporoże

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę przy użyciu dronów i pocisków manewrujących. Celem były m.in. Kijów i Zaporoże. W jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy szczątki zestrzelonego drona spadły na dach pięciopiętrowego budynku i wywołały pożar. Wstępne doniesienia mówią o kilku osobach rannych.