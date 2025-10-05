Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Mało kto bowiem zauważa, iż tak naprawdę mamy do czynienia z klasycznym przypadkiem systemowej opresji. Bo czyż nie jest przemocą zmuszanie młodych, kreatywnych i ciekawych świata osób do słuchania wykładów w formie monologu starszego heteroseksualnego mężczyzny z tytułem profesora zamiast umożliwienia im posłuchania podcastu w tle do spacerów po tkance miejskiej?

W ogóle zwróciliście uwagę na te wszystkie akademickie rytuały, hymny, ubrania? To wszystko wygląda jak na jakimś średniowiecznym Hogwarcie, a nie w europejskich instytucjach edukacyjnych XXI w., gdzie poważne naukowczynie i naukowcy próbują wreszcie rozstrzygnąć problemy zaimków.