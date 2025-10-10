Rusza nowy kanał byłych gwiazd TVP i Karnowskiego

Michał Karnowski, Michał Adamczyk i Marcin Tulicki. Tych trzech dziennikarzy, po odejściu z wPolsce24, pracuje nad uruchomieniem własnego kanału w serwisie YouTube. "Jeszcze dwa miesiące temu Marcin Tulicki był szefem newsroomu wPolsce24, Michał Adamczyk dyrektorem programowym stacji, a Michał Karnowski członkiem zarządu Fratrii, właściciela koncesji tej telewizji. W sierpniu firma poinformowała, że stanowisko szefa programowego objął Mariusz Pilis, natomiast w roli szefa newsroomu obsadzono Grzegorza Adamczyka. Michał Karnowski został w Krajowym Rejestrze Sądowym wykreślony z zarządu spółki" – opisuje serwis Wirtualne Media.

Chcą powtórzyć sukces Kanału Zero

Tulicki, Adamczyk i Karnowski zarejestrowali spółkę Trzej Muszkieterowie. Jej udziałowcem jest Artur Chodziński, były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Adres spółki to ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Tam mieści się należący do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Dom Dziennikarza. "Na trzecim piętrze mieści się biuro i studio kanału TAK. Do dyspozycji byłych twarzy Telewizji Polskiej i wPolsce24 jest też taras, który w przyszłości może być wykorzystany na potrzeby dodatkowych produkcji. Emisja pierwszych programów ruszy za nieco ponad dwa tygodnie. Data zostanie ogłoszona w ciągu kilkudziesięciu godzin. Kanał ma utrzymywać się z reklam, ale nie wyklucza też zabiegów o pozyskanie patronów" – czytamy.

Karnowski ocenia, że internet stworzył zapotrzebowanie na tego rodzaju projekty medialne. – Sukces Kanału Zero pokazuje, że rynek jest perspektywiczny. Konkurencja nie jest tak silna, więc można jeszcze spróbować powalczyć. Podchodzimy do tego z ogromną pokorą. To dla nas coś nowego, ale buduje energetyczne wyzwanie. Nastawiamy się na długi marsz. Nie spalimy się w ogniu porażki lub sukcesu. Ludzie z rynku wróżą nam totalną klęskę lub wielki sukces. To jest dobry znak – mówi. – Wierzymy w dobre dziennikarstwo, pasję, prawdę. Media bardzo zmieniają się. Punkt ciężkości dobrej publicystyki przesuwa się do internetu, na kanały YouTube. W Polsce mamy takich mediów jeszcze dużo mniej niż na rozwiniętych rynkach. To dobry moment, żeby wejść z takim projektem i spróbować – dodaje Michał Karnowski.

