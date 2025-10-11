3G przechodzi do historii. Miliony urządzeń stracą internet

3G (ang. third generation) to trzecia generacja technologii sieci komórkowej, która umożliwiła szybki dostęp do internetu w telefonach, wideorozmowy i przesyłanie danych znacznie szybciej niż wcześniejsze 2G. Dziś jednak została wyparta przez nowsze standardy — LTE (4G) i 5G.

Operatorzy sukcesywnie rezygnują z 3D

Proces wygaszania 3G rozpoczął się już wcześniej. T-Mobile wyłączył technologię w 2023 roku, Orange rozpoczął ten proces w 2024 r. i zakończy go do końca 2025 r., a Play planuje całkowite wyłączenie 3G również w przyszłym roku. Najdłużej, bo do 2027 r., z tej technologii będą mogli korzystać klienci sieci Plus.

Operatorzy tłumaczą, że rezygnują z 3G, aby zwolnić częstotliwości dla nowszych standardów – LTE i 5G. Choć połączenia głosowe i SMS-y nadal będą działać, użytkownicy starszych urządzeń bez obsługi LTE nie będą mieli dostępu do internetu mobilnego.

Nie będzie rekompensat dla użytkowników starszych telefonów

Operatorzy nie przewidują żadnych rekompensat finansowych dla osób, których telefony przestaną działać z internetem po wyłączeniu 3G. W praktyce oznacza to konieczność zakupu nowszego urządzenia – najlepiej smartfona obsługującego LTE lub 5G. Niektórzy operatorzy zapowiadają jednak promocyjne oferty wymiany sprzętu dla stałych klientów. Szczegóły takich akcji mają być ogłaszane indywidualnie.

Operatorzy oferują także pomoc w sprawdzeniu kompatybilności telefonu. Orange umożliwia wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści KARTA na numer 80233, aby sprawdzić, czy urządzenie i karta SIM będą działać po wyłączeniu 3G. Play z kolei radzi, by w ustawieniach telefonu sprawdzić, czy obsługuje on sieć 4G/LTE.

Wyłączenie 3G to koniec pewnej ery, ale też kolejny krok w kierunku pełnego przejścia na nowoczesne technologie mobilne.

Czytaj też:

Orange pod lupą UOKiK. Chodzi o opłaty za infolinięCzytaj też:

UOKiK bierze się za dużych operatorów telekomunikacyjnych. Chodzi o ceny usług