Mazurek odpowiada Karolakowi. "Ty umyjesz zęby"
Dodano: 
Robert Mazurek
Robert Mazurek Źródło: X
Dziennikarz Robert Mazurek skomentował wypowiedź aktora Tomasza Karolaka na jego temat. Wbił mocną szpilę.
Do wypowiedzi Karolaka na swój temat Mazurek odniósł się na portalu X. "Oj, Tomku, Tomku... Na pieszczoty to trzeba sobie zasłużyć, ale po starej znajomości pójdźmy na kompromis: Ty umyjesz zęby, a ja się zastanowię, OK?"

– napisał złośliwie. Wcześniej aktor Tomasz Karolak nazwał dziennikarza Roberta Mazurka "cwaniakiem".

Mikołaj Bagiński ps. Baggi to 24-letni influencer, członek grupy "Dresscode", którego na Instagramie obserwuje ponad 600 tys. osób. Bagiński występuje w nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. W ramach promocji show, wraz ze swoją taneczną partnerką odwiedzili niedawno poranny program w Kanale Zero.

Po nagraniu, "Baggi" spotkał w redakcji KZ dziennikarza Roberta Mazurka. Chciał się z nim przywitać i wyciągnąć dłoń, co spotkało się z krytyką dziennikarza. – Ja ci podaję rękę pierwszy, cześć – oznajmił Mazurek.

– Dobrze. Mikołaj. A taka jest, tak się... – mówił wyraźnie zdziwiony influencer. – Jak podejdziesz do prezydenta, to polecisz do niego z łapą pierwsze? – pytał Robert Mazurek. Bagiński odparł, że myślał, iż tak się robi. – Serio tak miałem, że odebrałbym to jako kulturalne – wskazał.

– Tak samo jak ci kobieta podaje rękę. Nie podajesz kobiecie ręki pierwszy – pouczał dalej dziennikarz.

Po krótkiej rozmowie z Mazurkiem, "Bagi" powiedział do kamery: – Poranna lekcja wychowawcza. Robertem Mazurkiem się zestresowałem. Ja serio nie wiedziałem, że tak się robi.

Karolak wulgarnie o Mazurku

W kolejnej części vloga (całość opublikowano na kanale YT Mikołaja Bagińskiego), 24-latek rozmawia z aktorem Tomaszem Karolakiem, który również występuje w "Tańcu z Gwiazdami". – Słuchaj, dzisiaj byłem w Kanale Zero i pan Mazurek, ja słucham wbijam do KZ i mówię "dzień dobry, Mikołaj, cześć", a on do mnie, że jestem młodszy i nie powinienem mu łapy podawać pierwszy – relacjonuje gwiazdor internetowy.

Wtedy padły mocne słowa. – Niech on się w dupę pocałuje ku**a ten cwaniak, dobra. Co to ma być, daj spokój. Co to za ku**a zwracanie uwagi, co on ku**a kobietą. A weź – stwierdził oburzony Karolak.

Źródło: X
