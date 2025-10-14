Zwrot ws. doktoratu Bartosiaka. "Decyzja zapadła już w czerwcu"

W poniedziałkowym programie na kanale Super Ring na platformie YouTube dziennikarka Karolina Pajączkowska ujawniła, że Jacek Bartosiak odzyskał tytuł doktora. – Jacku, słyszałam, że Polska Akademia Nauk przywróciła twój doktorat – powiedziała.

– Instancja wyższa nad Polską Akademią Nauk obaliła decyzję Polskiej Akademii Nauk – potwierdził prezes Strategy & Future. Bartosiak utracił doktorat w czerwcu 2024 r. Taką decyzję podjęła Rada Naukowa Polskiej Akademii Nauk. Afera wokół doktoratu znanego geopolityka i adwokata dotyczyła rzekomego plagiatu opracowań anglojęzycznych. Sam Bartosiak od początku twierdził, że nie jest winny czynów, które mu przypisywano. Krytykował również działania członków Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Bartosiak obronił doktorat w 2016 r. na podstawie pracy pt. "Geostrategiczna sytuacja USA i Chin na zachodnim Pacyfiku i w Eurazji a amerykańska koncepcja wojny powietrzno-morskiej".

Bartosiak odzyskał tytuł doktora. "Decyzja zapadła już w czerwcu"

– Decyzja Rady Doskonałości Naukowej zapadła już w czerwcu. Obalono w ten sposób decyzję Rady Naukowej ISP PAN jako decyzję niezgodną z polskim prawem. Nie robiłem wielkiego szumu na ten temat, bo to było dla mnie oczywiste. Czuję się z tym dobrze – skomentował w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Jacek Bartosiak.

– Od razu było wiadomo, że to grupa kilku osób, która próbowała zmanipulować całą sytuację. Nagrywałem już 1,5 roku temu film na ten temat. Cały czas też miałem doktorat, bo tamta decyzja nie była prawomocna. Druga instancja nie uznała postanowienia PAN – wyjaśnił.

Bartosiak udziela się od lat w mediach jako ekspert ds. geopolityki. Jego wykłady i wywiady cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jak zauważył serwis Wirtualne Media, w Kanale Sportowym, gdzie Bartosiak pojawiał się z Piotrem Zychowiczem, materiały zanotowały 7,8 mln oraz 4,4 mln wyświetleń. Z kolei w Kanale Zero ich rozmowę z Krzysztofem Stanowskim obejrzało ponad 800 tys. osób.

