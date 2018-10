"PO nie chciała walczyć z mafią VAT-owską". "SE" ujawnia treść dokumentu

W cytowanym przez dziennik fragmencie pisma dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w resorcie finansów do Jarosława Nenemana, ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów czytamy: "Nawiązując do przekazanego w dniu 25 lutego br. projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć (...) oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament (...) uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy (...) o podatku od towarów i usług…".

"Super Express" zauważa, że wiceminister Neneman złagodził treść notatki zmieniając "brak zasadności" na "brak szans".

Tabloid przywołuje wypowiedź ekonomisty dr. Mariana Szołucha. W jego ocenie, z dokumentu wynika, że choć znano skalę zjawiska wyłudzeń podatku VAT, robiono w tej sprawie skrajnie niewiele. – Ten parasol, który został roztoczony nad przestępcami był szczelny i decyzje o zaniechaniach różnych działań musiały zapadać na wysokich szczeblach – dodaje ekonomista.

Zdaniem innego eksperta, z którym rozmawiał tabloid, dopiero za rządów Prawa i Sprawiedliwości nastąpiło przyspieszenie działań mających na celu ograniczenie luki – podkreśla główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.