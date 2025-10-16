Wniosek Żurka legł w gruzach. Jest decyzja ws. przewodniczącego TK

Pod koniec września minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej przewodniczącego TK, sędziego Bogdana Święczkowskiego. – W ocenie prokuratora prowadzącego postępowanie, zgromadzony dotychczas materiał dowodowy stwarza dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że pan Bogdan Święczkowski, będąc funkcjonariuszem publicznym, wykonując obowiązki prokuratora krajowego, (...) przekroczył swoje uprawnienia – przekazała prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowa prokuratora generalnego.

Wskazała, że chodzi o przypadek wydania polecenia – bez wymaganego upoważnienia – prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu przeprowadzenia kontroli nad czynnościami Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie Romana Giertycha. – Sam fakt zlecenia takiej kontroli, oczywiście bez upoważnienia, stanowiło już naruszenie prawa, ale właściwie istotą przekroczenia uprawnień przez Bogdana Święczkowskiego wydającego to polecenie było to, iż miał świadomość, że w materiałach tych, które uprzednio pozyskał z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawierały się informacje dotyczące tajemnicy obrończej i adwokackiej – poinformowała Adamiak.

Upadł wniosek Żurka ws. Święczkowskiego

W myśl ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego sędzia TK nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Zgromadzenia Ogólnego. Wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu sędziemu TK następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego, podejmowanej bezwzględną większością głosów sędziów uczestniczących w Zgromadzeniu.

W czwartek (16 października) Trybunał Konstytucyjny wydał komunikat w sprawie rozpoznania przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK wniosku prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

"Zgromadzanie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego nie wyraziło zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie brał udziału w dyskusji i głosowaniu nad podjętą uchwałą" – czytamy w komunikacie.

twitterCzytaj też:

Wkrótce wojna o TK. "Żurek nie ma nic do stracenia"Czytaj też:

TK wydał wyrok ws. Funduszu Sprawiedliwości. "Zgodne z konstytucją"