Kolejne odejście z WP. "Czas iść dalej"

Michalski opublikował wpis w serwisie X. "Szanowni, zdecydowałem, że po ponad czterech latach niedługo zakończę fascynujący i ważny dla mnie rozdział pracy w Wirtualnej Polsce. Z wdzięcznością za wsparcie, niezależność i możliwości rozwoju. To redakcja, w której relacjonowałem przełomowe kampanie wyborcze, polityczną codzienność i przeprowadziłem setki rozmów z politykami w porannym programie 'Tłit'. Relacjonowałem również początek pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a tuż przed nią zdążyłem objechać miejscowości, które dziś są pod okupacją. Z Tatianą Kolesnychenko i Maćkiem Stanikem pokazywaliśmy dowody rosyjskich zbrodni wojennych. Z Waszyngtonu relacjonowałem wybory, które Donaldowi Trumpowi pozwoliły wrócić do Białego Domu. To wszystko to tylko niewielka część wspólnej historii. Wychodzę z WP bogatszy o te doświadczenia, za co bardzo dziękuję" – napisał.

Dziennikarz poinformował, że będzie pracować w WP do końca listopada i szykuje "jeszcze kilka niespodzianek. Czas iść dalej, czas na nową przygodę. Oczywiście nie zmieniam zawodu".

Krzysztof Stanowski zakłada portal. Dołączy do niego doświadczony dziennikarz?

Niedawno w mediach pojawiły się spekulacje, że do portalu Kanału Zero dołączy Patryk Słowik. Dziennikarz ogłosił już rozstanie z Wirtualną Polską, ale z redakcją pozostaje związany do października. Dopytywany przez Wirtualne Media o dołączenie do projektu Krzysztofa Stanowskiego, nie chciał zdradzać swoich zawodowych planów. Zaznaczył jedynie, że na koniec roku planuje urlop i udaje się na wakacje.

W międzyczasie serwis dowiedział się nieoficjalne, z dwóch źródeł, że do portalu Kanału Zero ma dołączyć Jakub Styczyński, dziennikarz od 2023 roku pracujący w RynekZdrowia.pl (Grupa PTWP), który również rozstaje się z dotychczasowym pracodawcą.

"W odpowiedzi na nasze pytanie Styczyński odpowiedział, że formalnie nie podpisał jeszcze umowy z żadną nową redakcją, a do końca roku zamierza podróżować. Zaznaczył też, że w styczniu jego przyszłość zawodowa będzie bardziej klarowna" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Przed portalem RynekZdrowia.pl, Styczyński był związany z "Dziennikiem Gazeta Prawna". W przeszłości dwie nagrody im. Władysława Grabskiego. Był również nominowany do nagrody im. Andrzeja Wojciechowskiego Radia Zet.

