Polska nie wyda ukraińskiego nurka. "Sędziowie w Niemczech są wybierani przez polityków"

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream ukraińskiego nurka Wołodymyra Żurawlowa i uchylił mu tymczasowy areszt.

Sąd zablokował ekstradycję podejrzanego o wysadzenie Nord Stream

Sędzia Dariusz Łubowski, zwracając się do Wołodymyra Żurawlowa na sali posiedzeń, powiedział: – Po pierwsze, jest pan wolny.

Następnie przekazał, że wniosek władz niemieckich o wydanie mężczyzny nie zasługuje na uwzględnienie. Wyjaśnił, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustalenie, czy ścigany dopuścił się zarzucanego mu przez stronę niemiecką czynu, a jedynie, czy czyn ten może stanowić podstawę do wykonania europejskiego nakazu aresztowania.

– Sąd polski nie dysponuje w tej sprawie żadnymi dowodami, albowiem strona niemiecka przesłała jedynie bardzo ogólne informacje – dodał.

Sędzia Łubowski o upolitycznieniu sądów w Niemczech

Sędzia, powołując się na obrońców Ukraińca, wspomniał o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości w Niemczech. – Jako przykład całkowitego upolitycznienia niemieckiego sądownictwa obrona wskazała, że sędziowie są wybierani i awansowani przez polityków. Obsadzenie sądów niemieckich, a przede wszystkim sądów federalnych następuje działaczami partyjnymi – powiedział.

– Jeśli Ukraina zorganizowała zbrojną misję zniszczenia rurociągów wroga (...), to działania te nie były bezprawne. Przeciwnie – były uzasadnione, racjonalne i sprawiedliwe – wskazał sędzia Łubowski.

Tusk: Sprawa zamknięta

Premier Donald Tusk ocenił, że sąd podjął "słuszną" decyzję. "Sprawa zamknięta" – napisał w serwisie X. Wcześniej szef rządu wyraził pogląd, że w interesie Polski nie jest oskarżanie albo wydawanie podejrzanego o wysadzenie niemiecko-rosyjskiego gazociągu w ręce innego państwa. Jak dodał, jedynymi, którzy powinni wstydzić się w kwestii Nord Stream są ci, którzy zdecydowali o jego budowie.

W sondażu IBRiS przeprowadzonym dla Radia Zet 49,2 proc. ankietowanych stwierdziło, że Polska nie powinna wydać Niemcom podejrzanego Ukraińca. Przeciwnego zdania było 28 proc. respondentów. Opinii w tej sprawie nie miało 22,8 proc. pytanych.

