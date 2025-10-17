Miał wysadzić Nord Stream. Jest decyzja sądu ws. Wołodymyra Ż.

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie Niemcom podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Ż. i uchylił mu tymczasowy areszt.
Obywatela Ukrainy Wołodymyra Ż. zatrzymano 30 września w domu w Pruszkowie, gdzie mieszkał z rodziną. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w niemieckim Karlsruhe.
Więcej informacji wkrótce.
