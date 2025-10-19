Prezydent oddał hołd ks. Popiełuszce. Wymowny gest

Świątynia jest diecezjalnym sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po Eucharystii zaplanowano złożenie kwiatów na grobie Męczennika.

Msza św. w której uczestniczył Prezydent RP wraz z synem rozpoczęła się o godz. 10. Przewodniczył jej administrator parafii, ks. Karol Oparcik, a koncelebrował ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan Prezydenta RP.

Prezydent Karol Nawrocki przed liturgią spotkał się z członkami rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy św., oprócz złożenia wieńców, zaplanowano dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej w dawnym mieszkaniu ks. Popiełuszki.

Wydarzenie ma charakter prywatny.

Nawrocki: Ks. Popiełuszko to duchowny niezłomny

Prezydent odniósł się do rocznicy również w mediach społecznościowych.

"Żyć w prawdzie, żyć dla prawdy i dla prawdy umrzeć – to trzy najtrudniejsze drogi" – napisała głowa państwa na portalu X.

Jak zaznaczył Karol Nawrocki, ks. Jerzy Popiełuszko to "duchowny niezłomny", którzy przeszedł wszystkie najtrudniejsze drogi. "Nie uląkł się komunistycznej dyktatury i nie wycofał w godzinie próby" – przypomniał.

"Dziś, stojąc nad Jego grobem, można tylko skłonić głowę, mówiąc – dziękujemy za Twoją ofiarę, bo bez niej nie byłoby naszej wolności" – zaznaczył prezydent.

Męczeńska śmierć ks. Popiełuszki

19 października 1984 roku Jerzy Popiełuszko przebywał w Bydgoszczy, w parafii pod wezwaniem Świętych Polskich Braci Męczenników, dokąd zaprosili go członkowie Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Kiedy Popiełuszko wracał do Warszawy, niedaleko miejscowości Górsk, samochód, którym jechał ksiądz Jerzy został uprowadzony.

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Samodzielnej Grupy "D" Departamentu IV MSW przebrani w mundury funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO. Księdza Popiełuszkę wyciągnięto z samochodu, pobito i wrzucono do bagażnika innego auta. Kierowcy księdza Popiełuszki udało się uciec.

Ciało księdza Popiełuszki wyłowiono z Wisły 30 października 1984 roku. Sekcja zwłok wykazała ślady tortur. Pogrzeb księdza Popiełuszki odbył się 3 listopada 1984 roku na terenie kościoła parafialnego św. Stanisława Kostki w Warszawie.

