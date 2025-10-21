Agata Kornhauser-Duda ma nową pracę. Jest zaskoczenie

O nowym zajęciu byłej już pierwszej damy informuje we wtorek TVN24.

Nieoficjalnie: Agata Kornhauser-Duda z posadą w NBP

Z nieoficjalnych ustaleń stacji wynika, że Agata Kornhauser-Duda została zatrudniona w Narodowym Banku Polskim, gdzie – jak czytamy – ma pełnić rolę doradcy prezesa Adama Glapińskiego.

Przypomnijmy, że zanim żona Andrzeja Dudy została pierwszą damą przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w krakowskim II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego.

Nie tylko żona Dudy

Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, Kornhauser-Duda to nie jedyna osoba, która w ostatnim czasie otrzymała zatrudnienie w banku centralnym.

Według dziennikarza TVN24 Konrada Piaseckiego, pracę tam znalazł również sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy Andrzej Dera. Ma on zostać doradcą departamentu prawnego.

Nowa praca byłego prezydenta

Nowe informacje o byłej pierwszej damie zbiegły się w czasie z doniesieniami o nowej pracy samego Andrzeja Dudy. Ledwie wczoraj były prezydent potwierdził, że został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu ZEN.com, znanego jako "polski Revolut". Polityk wyjaśnił przy tym, że po latach służby publicznej chce wykorzystać swoje doświadczenie, "aby wspierać rozwój technologii i innowacji, które mają realny wpływ na gospodarkę".

ZEN.com to spółka założona w 2018 roku w Rzeszowie przez Dawida Rożka, przedsiębiorcę znanego wcześniej z udziału w tworzeniu platformy gamingowej G2A. Firma obsługuje płatności w 28 walutach i oferuje klientom karty wielowalutowe z indywidualnym numerem IBAN.

