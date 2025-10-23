Spadają nakłady na badania i rozwój. Nowe dane nie są optymistyczne

"Sektorem wykonawczym charakteryzującym się najwyższymi nakładami wewnętrznymi na prace B+R był sektor przedsiębiorstw, który w 2024 r. wydał na ten cel 32,6 mld zł (o 5 proc. mniej niż rok wcześniej), co stanowiło 63,3 proc. krajowych nakładów brutto na działalność B+R (w 2023 r. – 64,6 proc.). Sektor szkolnictwa wyższego odpowiadał za wykorzystanie 34,4 proc. całkowitych krajowych nakładów na B+R, sektor rządowy – za 2,1 proc., a sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych – za 0,2 proc. (wobec odpowiednio 33,4 proc., 1,8 proc. oraz 0,2 proc. w 2023 r.)" – czytamy w komunikacie.

Wartość nakładów krajowych brutto na działalność B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1370 zł i była o 2,7% mniejsza niż przed rokiem.

Liczba podmiotów zaangażowanych w działalność B+R także zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim – o 3,7 proc., podał GUS.

Jak prezentują się dane za poprzednie lata?

Podobnie jak w latach ubiegłych działalność badawczą i rozwojową w Polsce finansowały głównie sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy. W 2024 r. środki tych sektorów stanowiły odpowiednio 57,8 proc. oraz 35,4 proc. wszystkich nakładów wewnętrznych na działalność B+R (wobec 54,8 proc. oraz 31,9 proc. w 2023 r.).

Personel zaangażowany w działalność badawczą i rozwojową w 2024 r. liczył 320 tys. osób, tj. o 1,9 proc. mniej niż w 2023 r.

"W strukturze osób zaangażowanych w działalność B+R według realizowanej funkcji niezmiennie dominowali badacze, którzy stanowili 69,2 proc. personelu wewnętrznego i 68,6 proc. personelu zewnętrznego B+R wyrażonego w osobach (wobec odpowiednio 69,1 proc. i 68,3 proc. w 2023 r.). W ekwiwalentach pełnego czasu pracy udziały te wyniosły odpowiednio 72,9 proc. oraz 69,9 proc. (wobec 71,9 proc. i 68,5 proc. w 2023 r.)" – napisał również GUS.

