Brak "efektu Franciszka” w Ameryce Łacińskiej, nawet w Argentynie

Wręcz przeciwnie: według badań renomowanego waszyngtońskiego instytutu Pew Research Center, 71 proc. Argentyńczyków deklarowało się jako katolicy w momencie jego intronizacji, ale do 2024 roku (ostatniego pełnego roku przed jego śmiercią 21 kwietnia 2025 roku) odsetek ten spadł do 58 proc. – co stanowi spadek o 13 proc. Inne kraje Ameryki Łacińskiej wykazują w niektórych przypadkach jeszcze gorsze wyniki. Według Pew Research Center:

Brazylia: -15 proc. (z 61 proc. do 46 proc.),

Chile: -18 proc. (z 64 proc. do 46 proc.),

Kolumbia: -19 proc. (z 79 proc. do 60 proc.),

Meksyk: -14 proc. (z 81 proc. do 60 proc.).

Z kolei Peru wyróżnia się pozytywnie. Ten andyjski kraj odnotował najmniejszy spadek, "tylko” o 9 proc. (z 76 proc. do 67 proc.), i ma obecnie najwyższy odsetek katolików spośród wymienionych krajów. Peru szczyci się obecnym papieżem, Leonem XIV, czego w 2024 roku nie dało się przewidzieć. O. Robert Francis Prevosta, zakonnik ze zgromadzenia augustianów pracował przez wiele lat jako misjonarz w tym kraju Ameryki Południowej. Od 2015 r. do początku 2023 r. był również biskupem peruwiańskiej diecezji Chiclayo.

Wiara w Ameryce Łacińskiej

Na podstawie danych Pew Research Center, można zauważyć, że wiara w Boga, niezależnie od tego, jak jest on postrzegany, nadal jest czymś oczywistym w wymienionych krajach Ameryki Łacińskiej. W Argentynie 90 proc. ludności wierzy w Boga, w Peru 97 proc., przy czym "Bóg” jest tu używany jako pojęcie ogólne, obejmujące wszystkie wyobrażenia religijne, od chrześcijańskich koncepcji, przez świadków Jehowy, hinduizm, islam, judaizm, aż po afro-brazylijskie i podobne kulty, a także kulty indiańskie.

Odchodzenie od wiary katolickiej nie wydaje się kierować przede wszystkim w stronę wspólnot zielonoświątkowych i chrześcijan ewangelicznych, chociaż tendencje te są często wyrażane. Według dostępnych danych liczbowych w okresie pontyfikatu papieża Franciszka odnotowano jedynie niewielki wzrost, a najwyższy wzrost odnotowano w Brazylii, gdzie chrześcijanie ewangeliccy odnotowali jedynie 3 proc. wzrost. Według dostępnych danych liczbowych odejście od wiary katolickiej wydaje się dotyczyć głównie osób niezwiązanych z żadną religią.

