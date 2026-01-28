Rosyjskie drony sterowane przez amerykański sprzęt? Szokujące ustalenia

Chodzi o urządzenia firmy Ubiquiti, amerykańskiego giganta branży łączności bezprzewodowej, którego rynkowa wartość przekracza 34 mld dolarów.

Wysyłają sprzęt przez Turcję i Kazachstan

Kluczową rolę odgrywają mosty radiowe i anteny Ubiquiti, wykorzystywane do budowy stabilnych połączeń na duże odległości. Sprzęt ten umożliwia Rosjanom nie tylko komunikację między pozycjami bojowymi, ale również skuteczną koordynację ataków dronówna ukraińskie cele wojskowe i cywilne.

Według ustaleń Hunterbook, mimo sankcji USA i UE, wartość sprzętu trafiającego do Rosji wzrosła o 66 proc. po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Produkty mają być dostarczane m.in. przez sieć oficjalnych dystrybutorów, którzy omijają restrykcje, wysyłając urządzenia do krajów trzecich, takich jak Turcja czy Kazachstan. Dziennikarze wskazują m.in. na amerykańską firmę Multilink Solutions, oferującą pośrednie dostawy nawet przy wiedzy, że końcowym odbiorcą jest rosyjski klient. Sprzęt Ubiquiti jest przy tym powszechnie dostępny na rosyjskim rynku, a lokalne sklepy często przedstawiają się jako oficjalni dystrybutorzy.

Ogromna skala wykorzystania sprzętu

Skala wykorzystania urządzeń na froncie jest ogromna. Z ujawnionych dokumentów i wpisów w rosyjskich mediach społecznościowych wynika, że nawet 95 proc. dostaw sprzętu łączności dla rosyjskiej armii stanowią produkty Ubiquiti. Ukraiński oficer łączności cytowany przez Hunterbook szacuje z kolei, że około 80 proc. rosyjskich mostów radiowych na linii frontu to urządzenia tej amerykańskiej marki. Sprzęt był wielokrotnie widoczny również w materiałach publikowanych przez Ministerstwo Obrony Rosji.

Dziennikarze ustalili, że z urządzeń Ubiquiti korzystały co najmniej 10 rosyjskich jednostek oskarżanych o zbrodnie wojenne, w tym 76. Gwardyjska Dywizja Powietrzno-Szturmowa, wiązana z masakrą ludności cywilnej w Buczy w 2022 roku. Ukraińscy wojskowi podkreślają, że bez tego typu anten i mostów radiowych skuteczność ataków dronów kamikadze byłaby znacząco mniejsza, co przełożyłoby się na niższą liczbę ofiar po stronie Ukrainy.

Czytaj też:

Podejrzenie prania pieniędzy. Niemiecki bank pod lupą prokuraturyCzytaj też:

"Obsługa dronów". Rosja wprowadza nowy przedmiot do szkół