Przedmiot oficjalnie ma się nazywać "Podstawy bezpieczeństwa i obrony ojczyzny”. To, co deklarowane jest jako promowanie kompetencji cyfrowych, po bliższym przyjrzeniu się okazuje się przygotowaniem do sytuacji kryzysowej: od 8. klasy, a w niektórych szkołach profilowanych już od 5. klasy, dzieci uczą się składania, programowania i sterowania bezzałogowymi obiektami latającymi.

Granica między szkołą a przemysłem wojskowym coraz bardziej się zaciera. W specjalnej strefie ekonomicznej Alabuga (Tatarstan) nieletni uczniowie w wieku 16 lub 17 lat są już bezpośrednio zaangażowani w montaż dronów bojowych „Geran-2” (irańskie modele Shahed).

Presja militarna rozprzestrzenia się również na uczelniach wyższych. Informacje dotyczące renomowanej „Wyższej Szkoły Ekonomicznej” (HSE) w Moskwie budzą kontrowersje: studenci, którym grozi skreślenie z listy studentów, mają do wyboru: wydalenie lub roczną służbę w jednostkach dronowych armii. W przypadku spełnienia tego warunku czeka ich powrót na uczelnię.

Ujawniono prawdziwe straty Rosjan

Od rozpoczęcia wojny z Ukrainą Rosja poniosła straty, jakich nie notowano od czasów II wojny światowej. W ciągu miesiąca walk Moskwa traci więcej ludzi, niż w ciągu całej dekady w Afganistanie.W trakcie konfliktu niemal 1,2 mln rosyjskich żołnierzy zginęło, zostało rannych lub uznanych za zaginionych.

Dane dotyczące rosyjskich strat ujawnia najnowszy raport Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS). Liczbę zabitych szacuje się na od 275 tys. do 325 tys. Ukraina dla porównania straciła od 100 tys. do 140 tys. żołnierzy.

CNN zwraca uwagę, że te straty są pięciokrotnie wyższe niż łączny wynik poległych we wszystkich konfliktach od 1945 r. W latach 80. ZSRR stracił w Afganistanie 20 tys. ludzi w ciągu dekady; podczas gdy obecnie Rosja traci 30 tys. w zaledwie miesiąc.

