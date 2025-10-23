Prezes TK chce pozwać premiera. "Perfidne kłamstwo i cyniczne granie na emocjach"

Donald Tusk oskarżył byłego prokuratora krajowa, a obecnie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego o odpowiedzialność za rzekome podsłuchiwanie jego rodziny przy użyciu systemu Pegasus.

"To on miał interesować się podsłuchanymi rozmowami moich najbliższych. Zaufany prokurator PiS Bogdan Święczkowski w nagrodę został prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Możliwe tylko w państwie Kaczyńskiego i Dudy" – napisał premier w czwartek na platformie X. I dodał do wpisu zdjęcie szefa TK.

Święczkowski reaguje na oskarżenia Tuska

Na słowa Donalda Tuska zareagował sam Bogdan Święczkowski. "W związku z kłamliwą i niegodną szefa rządu wypowiedzią Donalda Tuska na mój temat planuję wystąpić z pozwem o naruszenie dóbr osobistych" – oświadczył w komunikacie zamieszczonym na profilu Trybunału Konstytucyjnego na X.

"Przypisywanie mi zainteresowania podsłuchiwaniem Rodziny jest perfidnym kłamstwem i cynicznym graniem na emocjach. Oprócz tego, że obraża mnie, jest uwłaczające dla instrumentalnie potraktowanej Rodziny Donalda Tuska, której z tego powodu współczuję" – podkreślił Święczkowski.

Córka Tuska podsłuchiwana Pegasusem? "Z materiału to nie wynika"

Prokuratura Krajowa przekazała w środę, że "z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus".

"Z materiału dowodowego wynika natomiast podejrzenie, że materiały zawierające tajemnicę adwokacką, dotyczące wskazanego świadka, mogły być w sposób bezprawny przekazywane i kopiowane, a tym samym naruszone zostało jej prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących kontaktów z adwokatem. Wobec powyższego świadek ma w niniejszym postępowaniu status pokrzywdzonego" – zaznaczono.

Poinformowano także, że żona premiera, Małgorzata Tusk "nie została dotychczas przesłuchana (co nie wyklucza przesłuchana w przyszłości)".

