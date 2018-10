Ile Warszawa straciła na reprywatyzacji? Komisja publikuje raport

– Wartość zreprywatyzowanych budynków wynosi prawie 18 mld zł, a nieruchomości gruntowych, czyli niezbudowanych, to gdyby przyjąć to oszczędne założenie, to wychodzi 2,497 mld. Analizując łącznie te wskaźniki, można powiedzieć, że Warszawa straciła 20,374 mld zł. Ale to nie wszystko, bo oprócz zwrotów nieruchomości, zwracano również gotówkę i w latach 2003-2016 wypłacono w formie odszkodowań gotówkowych kwotę 1 mld 184 mln, niemalże całą tę kwotą wypłacono za rządów prezydent Gronkiewicz-Waltz – mówił przewodniczący komisji.

Komisja do przeprowadzenia wyliczeń przyjęła wartość 8,5 tys. zł. za metr kwadratowy przy nieruchomościach zabudowanych. Przy nieruchomościach gruntowych komisja przyjęła wartość 1,5 tys. zł za metr kwadratowy.

Patryk Jaki tłumaczył, że do 2016 r. wydano 4159 decyzji zwracających nieruchomości, z czego komisji udało się zbadać ponad 3 tys. Wiceminister sprawiedliwości dodał, że politycy związani z PO wydali 78 proc. decyzji. Za rządów Lecha Kaczyńskiego wydano ich około 5 proc.

12 lat do tyłu

Zdaniem Jakiego przez aferę reprywatyzacyjną stolica Polski znalazła się 12 lat do tyłu w rozwoju. Wiceminister podkreślił, że przez te 12 lat wszystkie inwestycje kosztowały Warszawę około 23 mld zł, czyli niemal dokładnie tyle samo, co straty poniesione w wyniku afery reprywatyzacyjnej.

Jaki stwierdził, że w latach 2003-2016 wypłacono 1,184 mld zł ma odszkodowania, zaznaczając, że 1,144 mld zł z tej kwoty wypłacono za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz.

