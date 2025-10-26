Szata zdobi człowieka

DO ZOBACZENIA Wystarczy kilka sekund – jak wskazują badania od czterech do siedmiu –
– abyśmy na podstawie pierwszego wrażenia wyrobili sobie wstępną ocenę o nowo poznanym człowieku.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.