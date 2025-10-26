Bagna Legnicy

POCZYTANKI Komisarz Eberhard Mock jedzie do Legnicy.
Ma trzy tygodnie na odnalezienie żony miejscowego barona – żywej lub umarłej. A dodatkowo zająć się ma osobnikami należącymi do dziwnego pragermańskiego kultu dzikogłowych. Jednak najważniejszą postacią w tej opowieści jest młody student psychiatrii z Tybingi: Herbert Anwaldt. Pamiętamy go z powieści "Śmierć w Breslau" – tu jest o dziewięć lat młodszy i nie zna się jeszcze z Mockiem.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
