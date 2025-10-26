Licencja na zabijanie
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Agnieszka Golańska-BaultAutor:Agnieszka Golańska-Bault

Licencja na zabijanie

Dodano: 
Aborcja – zdjęcie ilustracyjne
Aborcja – zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / ELVIS GONZALEZ
Zgodnie z wytycznymi urzędników Donalda Tuska ciężar decyzji i odpowiedzialności moralnej oraz prawnej za zabicie dziecka w fazie prenatalnej zostaje złożony na lekarzy psychiatrów. Stają się oni de facto panami życia i śmierci

Dnia 15 października br. na spotkaniu z wyborcami w Piotrkowie Trybunalskim premier Donald Tusk zapewniał, że "aborcja nie budzi [w nim] entuzjazmu" i nie lubi, "kiedy ktoś mówi, że to jest prawo kobiety". Słowa te miały zabrzmieć prawdopodobnie jako głos rozsądku i dowód umiarkowania w tej budzącej ogromne społecznie emocje kwestii. Nie pierwszy to jednak raz, gdy słowa Donalda Tuska stoją w jaskrawej sprzeczności z podejmowanymi przezeń działaniami i polityką jego ministrów. Oto zaledwie pół roku wcześniej polską opinią publiczną wstrząsnęła historia Felka, chłopca zabitego w łonie matki w dziewiątym miesiącu ciąży zastrzykiem w serce z chlorku potasu w szpitalu w Oleśnicy. U dziecka zdiagnozowano w fazie prenatalnej wrodzoną łamliwość kości. Jego matka nie umiała poradzić sobie z informacją o nieuleczalnej chorobie syna, mimo że w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaoferowano im specjalistyczną pomoc oraz sugerowano ewentualne oddanie dziecka do adopcji, odmawiając aborcji, zgodnie z obowiązującym prawem. Matka Felka, za namową aborcyjnych aktywistów z organizacji Federa, ze skierowaniem wystawionym przez psychiatrę, zaświadczającym o jej złej kondycji psychicznej ze względu na chorobę dziecka, udała się do gabinetu znanej z aborcjonistycznych poglądów i praktyk Gizeli Jagielskiej. Aborcjonistka "uwolniła ją" od "problemu" zagrażającego rzekomo jej zdrowiu i życiu, zabijając zdolnego do życia chłopca tuż przed datą planowanego porodu.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także