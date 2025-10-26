Gdzie jest w Kościele miłość Boga

Papież Leon XIV 9 października opublikował pierwszą adhortację apostolską, "Dilexi te". Dokument jest specyficzny, bo w części napisał go papież Franciszek – to on wymyślił jego tytuł i to on określił zasadniczą treść tekstu. Adhortacja mówi o miłości względem ubogich. Tekst został zasadniczo dobrze przyjęty na całym świecie, nawet przez środowiska konserwatywne i tradycjonalistyczne. Inaczej niż w przypadku wielu dokumentów wychodzących spod ręki samego Franciszka nie zawiera żadnych wątpliwych teologicznie miejsc. Rodzi się jednak pytanie: Czy Kościół nie skupia się za bardzo na ubóstwie? Choć w pierwszej chwili może to brzmieć dziwnie, to wytłumaczę, w czym rzecz.