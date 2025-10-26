Ostatnia posługa

Z INNEJ PERSPEKTYWY "A to heca / nie ma Leca! / Lec-go" – dowcipkował umierający aforysta Stanisław Jerzy Lec.
"Holendrzy to mądra nacja / bo wiedzą, co trzeba zrobić, / gdy znika naturalna oddychacja" – to ostatni, żartobliwy wierszyk Wisławy Szymborskiej o eutanazji, podyktowany przez nią po operacji tętniaka i podłączeniu jej do butli tlenowej. "Sucha kostucha ta Miss Wykidajło / wyłączy nam prąd w ciągu dnia / Pchajmy więc taczki absurdu jak Byron / bo raz mamy bal!" – pisała o śmierci lirycznie i żartobliwie Agnieszka Osiecka.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.