Ostatnia posługa

"Holendrzy to mądra nacja / bo wiedzą, co trzeba zrobić, / gdy znika naturalna oddychacja" – to ostatni, żartobliwy wierszyk Wisławy Szymborskiej o eutanazji, podyktowany przez nią po operacji tętniaka i podłączeniu jej do butli tlenowej. "Sucha kostucha ta Miss Wykidajło / wyłączy nam prąd w ciągu dnia / Pchajmy więc taczki absurdu jak Byron / bo raz mamy bal!" – pisała o śmierci lirycznie i żartobliwie Agnieszka Osiecka.