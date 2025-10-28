Ruszyło forum w Krynicy. Wśród prelegentów Paweł Lisicki

"O Polsce na poważnie" to hasło tegorocznej edycji Krynica Forum. Konferencja w Krynicy-Zdroju rozpoczęła się we wtorek 28 października i potrwa do czwartku 30 października. Główne punkty wydarzenia będą stanowić debaty o najważniejszych wyzwaniach dla Polski.

Krynica Forum to połączenie światów polityki, biznesu i nauki. Dyrektorem programowych konferencji jest Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. – Szykuje się wydarzenie kraftowe, skrojone na miarę, miejsce dyskusji na poważnie, z zachowaniem pluralizmu i szacunku dla różnorodnych poglądów – zapowiadał.

Krynica Forum 2050. Polityka, świat biznesu i znani goście

Jako jeden z najciekawszych paneli zapowiada się debata między minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (Polska 2050) a byłym premierem Mateuszem Morawieckim (Prawo i Sprawiedliwość) o tym, jakiej strategii potrzebuje Polska. Innym istotnym wydarzeniem będzie dyskusja z udziałem wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji oraz współprzewodniczącego partii Razem Adriana Zandberga.

Wystąpią także m.in.: były prezydent Andrzej Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński, była premier Beata Szydło, założyciel Strategy & Future Jacek Bartosiak oraz właściciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

"Czy prawica już wita się z władzą?". Wśród prelegentów Lisicki

Bardzo ciekawie zapowiada się również panel pn. "Wybory 2027: czy prawica już wita się z władzą?", który zaplanowano na środę 29 października na godz. 18:30. "Słabe notowania rządzącej koalicji sprawiają, że wielu uważa powrót prawicy do władzy za przesądzony. Czy jednak jest to rzeczywiście scenariusz bazowy? Czy prawica jest przygotowana do przejęcia rządów? Czy PiS zdecyduje się na koalicję z Konfederacją, a może również z Koroną Brauna?" – czytamy na stronie krynicaforum.pl.

Wśród prelegentów znajdzie się redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki, a także Kamila Baranowska (Interia), Agnieszka Wiśniewska (Krytyka Polityczna) oraz Joanna Miziołek (dziennikarka, komentatorka polityczna). Dyskusję poprowadzi założyciel kanału YouTube Otwarta Konserwa Krzysztof Ziemiec.

Udział w forum w Krynicy zapowiedzieli także publicyści tygodnika "Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz i Łukasz Warzecha.

Krynica Forum 2025 to wydarzenie objęte patronatem prezydenta RP Karola Nawrockiego.

