Nieoficjalne: Jest nowy wiceminister ds. górnictwa

Polityk, który miał objąć stanowisko z rekomendacji Lewicy będzie odpowiadał za nadzór nad sektorem górniczym. Jak ustalił Business Insider Polska, nominacja jest już podpisana, a nowy wiceminister może rozpocząć pracę w przyszłym tygodniu.

Od wielu lat związany z sektorem wydobycia węgla kamiennego

Marian Zmarzły to polski menedżer górniczy, od wielu lat związany z sektorem wydobycia węgla kamiennego. Pracował m.in. jako dyrektor kopalni KWK Pniówek w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). W lutym 2023 r. obronił doktorat w Głównym Instytucie Górnictwa na temat zagrożeń wyrzutami gazów i skał w wyrobiskach górniczych pokładów węgla kamiennego w rejonie niecki górnośląskiej. W maju 2024 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Produkcji w Zarządzie JSW.

Ministerstwo Energii, na którego czele stoi polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka, powstało 21 sierpnia 2025 r. poprzez przekształcenie dawnego Ministerstwa Przemysłu oraz przejęcie części kompetencji z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Resort odpowiada za politykę energetyczną, gospodarkę surowcami energetycznymi i nadzór nad górnictwem.

Rząd przyjął nowelizację ustawy górniczej

Tymczasem kilka dni temu Ministerstwo Energii poinformowało, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zmiany mają umożliwić samodzielną likwidację kopalń przez spółki górnicze, ułatwić zagospodarowanie pokopalnianych terenów, ograniczyć dopłaty do funkcjonowania kopalń oraz wprowadzić pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników.

– Nowelizacja to konkretna odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej i realne wsparcie dla tysięcy górników. Zależy nam, by proces zmian przebiegał w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem lokalnych społeczności. Nowe przepisy otwierają drogę do sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, a tereny pogórnicze mogą zyskać nowe funkcje, stając się impulsem dla inwestycji i rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc pracy – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie resortu.

Projekt ustawy przewidujem.in., że spółki górnicze będą mogły samodzielnie likwidować kopalnie przy wsparciu finansowym państwa. Wprowadza pakiet świadczeń osłonowych, takich jak urlopy górnicze i przeróbkarskie oraz jednorazowe odprawy, a także ogranicza dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych.

Czytaj też:

Europę czeka kryzys surowcowy? Zdzikot: Polska może odegrać ważną rolęCzytaj też:

Tusk uratuje JSW? "To kwestia finansów i dobrowolnych odejść z pracy"