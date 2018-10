Piotrowicz: Jestem też ofiarą stanu wojennego

– Złamałem w tamtym okresie prawo, poniosłem nawet konsekwencje służbowe. Żyłem w przeświadczeniu, że zrobiłem coś dobrego. Zawsze kierowałem się sumieniem, nie zmieniłem się, zawsze miałem takie poglądy – dodawał polityk.

Jak podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem Piotrowicz, "od 13 lat jest w polityce i nigdy nie wytaczano przeciwko zarzutów". – Na Podkarpaciu ludzie wiedzą kim jestem – zaznaczał.

Stanisław Piotrowicz skomentował również skierowanie przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko Polsce. KE chce, żeby niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym pozostały zawieszone, zanim jeszcze zapadnie wyrok w tej sprawie.

–- Wymiar sprawiedliwości to suwerenna sprawa każdego państwa UE. W żadnym państwie instytucje unijne nie ingerowały w ustrój wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego w odniesieniu do Polski miałoby być inaczej – tłumaczył. – Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie miało znaczenie nie tylko w odniesieniu do Polski, będzie wskazaniem dla innych państw członkowskich. Można powiedzieć, że to broń obosieczna – dodał.