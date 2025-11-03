Umorzono postępowanie wobec doradcy prezydenta

Gajdhur to były Główny Inspektor Transportu Drogowego, w 2023 minister infrastruktury w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego. W sierpniu dołączył do administracji nowego prezydenta RP Karola Nawrockiego (jako doradca społeczny odpowiedzialny za kwestie transportu i infrastruktury).

W styczniu o zarzutach wobec Alvina Gajadhura poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba. – Były Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin G. usłyszał zarzuty bezprawnego ujawnienia wiadomości służbowych – przekazał prokurator.

Sprawa dotyczyła rzekomo bezprawnego ujawnienia przez Gajadhura informacji przeznaczonych wyłącznie na użytek służbowy poprzez portal X. Chodziło o mail od pracownika GITD oraz pismo z 4 lutego 2016 r. wysłane przez ówczesnego dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych GITD do ministra infrastruktury i budownictwa. Traktowały one o sumie kosztów poniesionych przez GITD w związku z obecnością zaproszonych gości na galę 20-lecia Inspekcji Transportu Drogowego, a także kosztów poniesionych w związku z akcjami promocyjnymi inspekcji.

Prok. Skiba powiedział, że "informacje zostały uzyskane w związku z wykonywaną pracą i wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu określonemu w obowiązującej w GITD Polityce Bezpieczeństwa Informacji".

Chcieli "rozliczyć" Gajadhura. Sąd odmawia

Dwa miesiące później do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Alvinowi Gajadhurowi. 6 sierpnia sąd po zapoznaniu się z aktem oskarżenia uznał, że nie ma w ogóle potrzeby prowadzenia przewodu sądowego, bo nie sposób przypisać Gajadhurowi żadnego przestępstwa. Wirtualna Polska dotarła do uzasadnienia sądu, który stwierdził, że "zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym materiał dowodowy, w sposób niebudzący wątpliwości i widoczny bez konieczności prowadzenia przewodu sądowego jednoznacznie wskazuje, że żaden z czynów zarzucanych oskarżonemu nie zawiera znamion jakiegokolwiek czynu zabronionego ściganego z oskarżenia publicznego".

Prokuratura i obecne władze GITD złożyły zażalenie. Jednak jak ustaliła Wirtualna Polska, 24 października Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji o umorzeniu postępowania.

