Śmierć Barbary Skrzypek. Nowe informacje w sprawie

Był to ostatni etap zleconych przez śledczych badań w tej sprawie. Prokurator, który nadzoruje postępowanie, przeanalizuje teraz wszystkie zgromadzone dowody.

Następnie ma zostać podjęta decyzja o dalszym przebiegu śledztwa. RMF FM informuje, że decyzja w tej sprawie może zostać podjęta w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Śmierć Barbary Skrzypek

Wieloletnia współpracownica prezesa PiS 12 marca była przesłuchiwana – w charakterze świadka – w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji – wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie.

Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Udział w przesłuchaniu wzięli też adwokaci austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera (który ma status pokrzywdzonego w sprawie) – adw. Jacek Dubois i adw. Krystian Lasik. Odmówiono udziału pełnomocnika Barbary Skrzypek. Trzy dni później Barbara Skrzypek zmarła. Sekcja zwłok wykazała, że na zawał serca.

Środowisko PiS wiąże śmierć Barbary Skrzypek z jej przesłuchaniem i zdenerwowaniem, które mu towarzyszyło, a także niedopuszczeniem do przesłuchania jej pełnomocnika. Prokurator Ewa Wrzosek, która prowadziła przesłuchanie Barbary Skrzypek i odmówiła obecności jej pełnomocnika, uzasadniała swoją odmowę m.in. tym, że w postępowaniu przygotowawczym prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby nie będącej stroną. Barbara Skrzypek nie była stroną, tylko świadkiem.

Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

