Co dalej z Pauliną Matysiak? "Czara goryczy została przelana"

Nie cichną spekulacje na temat przyszłości Pauliny Matysiak. Od dawna media spekulują, czy posłanka Razem zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w dotychczasowej partii i dołączyć do Prawa i Sprawiedliwości. Sama zainteresowana kategorycznie zaprzecza takim planom. Deklaruje, że współpracuje z politykami PiS w tematach, co do których myślą podobnie, jak np. ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Nie oznacza to, że gdziekolwiek się przenoszę, przepisuję czy dołączam do jakiegoś innego klubu w parlamencie – oświadczyła w niedawnym wywiadzie dla RMF FM.

W Razem mają dość Matysiak? "Nie ma chemii"

Współpraca Matysiak z politykami PiS coraz bardziej nie podoba się jednak jej kolegom z partii. Jak wynika z najnowszych ustaleń Onetu, obecna sytuacja budzi coraz większe zniecierpliwienie w Razem. Rozmówcy portalu wskazują, że Matysiak nie chce odejść z partii, ale także nie chce w niej być. Według tych głosów, wygląda to tak, jakby chciała zostać wyrzucona z Razem, aby "układać potem narrację i stawiać się w roli ofiary".

– Widać, że nie ma chemii na górze. Jest kilka niepokojących sygnałów, na przykład to, że Paulina przestała pojawiać się na spotkaniach klubu – powiedziała portalowi działaczka Razem.

Jeden z rozmówców Onetu zwrócił ponadto uwagę, że wielu polityków formacji wprost i pond nazwiskiem wyraża dziś na platformie X przekonanie, że przyszedł czas na rozstanie z Matysiak. – Myślę, że to bardzo dobrze oddaje nastrój. Czara goryczy została przelana – dodaje.

"Politycznie jest już w innym miejscu"

W ostatnim czasie z apelem do posłanki zwrócił się członek rady krajowej Razem Maciej Konieczny. – Formalnie wciąż jest członkinią partii Razem. Wydaje się jednak, że i politycznie, i duchowo, i towarzysko, jest już w innym miejscu. Ja bym też apelował do Pauliny, żeby dostosowała swój status, jeśli chodzi o członkostwo w klubie i miejsce na scenie politycznej do tego, co realnie robi – mówił na antenie TVN24.

Czytaj też:

Lewicowa posłanka dołączy do PiS? Matysiak przecina spekulacje

Czytaj też:

"Z brunatną falą się walczy". Michnik odpowiada Matysiak

Czytaj też:

"Razem oficjalnie z PiS". Koalicja wściekła na Matysiak