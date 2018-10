Jak bezpieka chciała zniszczyć Herberta? Ziemkiewicz zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

– Nowe, nieznane wcześniej informacje o tym, jak bezpieka starała się zniszczyć Zbigniewa Herberta, a przynajmniej maksymalnie mu zaszkodzić. Bezpieka bardzo starała się o to, aby Herbert nie dostał Nagrody Nobla i to się niestety udało – mówi Rafał Ziemkiewicz w zapowiedzi najnowszego numeru "Do Rzeczy".