A czemu nie poliamoria?

NA PIERWSZY OGIEŃ Lena Müller, pani pastor ewangelicka z Berlina, publicznie ogłosiła na swoim koncie na Instagramie, że tego lata udzieliła "ślubu" czterem mężczyznom w ramach "związku poliamorycznego".
W reakcji na tę deklarację ewangelicki biskup Berlina, Christian Stäblein, zdystansował się 7 listopada br. od błogosławieństwa, które w wielu komentarzach w sieci uznano jako zgodę Kościoła ewangelickiego na ceremonię zaślubin poliamorycznych.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
