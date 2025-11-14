A czemu nie poliamoria?
Udostępnij2 Skomentuj
Kraj
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

A czemu nie poliamoria?

Dodano: 
Tęczowa wstążka przywiązana do krzyża podczas marszu uczestników pielgrzymki LGBTQ do Bazyliki św. Piotra
Tęczowa wstążka przywiązana do krzyża podczas marszu uczestników pielgrzymki LGBTQ do Bazyliki św. Piotra Źródło: PAP/EPA / MASSIMO PERCOSSI
NA PIERWSZY OGIEŃ Lena Müller, pani pastor ewangelicka z Berlina, publicznie ogłosiła na swoim koncie na Instagramie, że tego lata udzieliła "ślubu" czterem mężczyznom w ramach "związku poliamorycznego".

W reakcji na tę deklarację ewangelicki biskup Berlina, Christian Stäblein, zdystansował się 7 listopada br. od błogosławieństwa, które w wielu komentarzach w sieci uznano jako zgodę Kościoła ewangelickiego na ceremonię zaślubin poliamorycznych.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także