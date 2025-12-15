Dwa ciała w domu. Nie żyją znany aktor i jego żona

Nie żyją Rob Reiner i jego żona, Michele – donoszą amerykańskie media.

Nie żyje aktor i reżyser Rob Reiner

Informacja w tej sprawie pojawiła się po tym, jak wyszło na jaw, że w jednym z domów w Los Angeles znaleziono ciała dwóch osób. Z adresem, pod którym dokonano makabrycznego odkrycia, według rejestrów publicznych powiązany był Reiner.

Ustalenia te potwierdził w oświadczeniu cytowanym przez CNN rzecznik rodziny. "Jesteśmy zrozpaczeni tą nagłą stratą" – czytamy.

Dochodzenie w sprawie prowadzą funkcjonariusze organów ścigania. Dotyczy one prawdopodobnego zabójstwa.

Kim był Rob Reiner?

Rob Reiner, a właściwie Robert Norman Reiner to amerykański aktor, reżyser i producent filmowy. Urodził się 6 marca 1947 w nowojorskim Bronksie. Ukończył szkołę filmową na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA).

Jako aktor zadebiutował w 1961 roku w serialu kryminalnym "Obława". Popularność przyniosła mu rola Mike’a Casimira "Meatheada" Stivica w sitcomie CBS "All in the Family", emitowanym w latach 1971–1978. Otrzymał za nią dwie nagrody Emmy (w latach: 1974, 1978) oraz pięć nominacji do Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym. Debit kinowy przypadł na rok 1967. Zagrał wówczas w komedii romantycznej swojego ojca "Enter Laughing". Reiner reżyserował wiele znanych filmów. Wśród nich: "Narzeczona dla księcia", "Kiedy Harry poznał Sally", "Stań przy mnie", "Pewna sprawa", "Ludzie honoru" oraz "Prezydent. Miłość w Białym Domu".

Aktor nie stronił również od aktywności politycznej. W 2004 roku wystąpił w reklamach uderzających w George'a Busha. Oficjalnie poparł jego rywala w wyścigu o fotel prezydenta Johna Kerry’ego. Poparcia udzielił także innym kandydatom Demokratów, takim jak Al. Gore i Hillary Clinton.

Prywatnie związany był z aktorką, reżyserką i producentką Penny Marshall. Następnie poślubił aktorkę Michele Singer, z którą doczekał się trojga dzieci.

