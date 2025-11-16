Opowieść o dwóch duszach

Streaming w służbie dobrej lektury: oto popularność filmu Netflixa "Ballada o drobnym karciarzu" sprawiła, że na księgarskie półki wróciła świetna powieść pod tym samym tytułem. Gdy trafiła tam pierwszy raz, w roku 2016 (dwa lata po światowej premierze), przeszła trochę bez echa. Cóż z tego, że na okładce można było przeczytać: "nowa powieść jednego z najwybitniejszych pisarzy współczesnych" – nie takie zachęty się czytało.

Lawrence Osborne był i pozostaje w Polsce stosunkowo nieznany, nad czym wypada ubolewać. Jest to bowiem pisarz nietuzinkowy oraz niezależny w najlepszym sensie tego słowa: nie goni za łatwymi pochwałami, nie wpisuje się w modne tematy i kreowane przez establishment trendy.