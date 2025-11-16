Udzielne księstwo w Smile

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ Miasteczko Smiła, położone na południe od Czerkas, na Ukrainie, w XVIII w. stało się stolicą włości kupionych przez księcia Grigorija Potiomkina, kochanka i faworyta carycy Katarzyny II.
Był to element jego szeroko zakrojonych planów mających na celu wykrojenie sobie własnego księstwa z terenów Rzeczypospolitej. Potiomkin był potomkiem szlachty smoleńskiej, która choć pozostawała pod carskim panowaniem od połowy XVII w., to jednak zachowała częściowo polskie obyczaje.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
