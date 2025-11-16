Udzielne księstwo w Smile
Udzielne księstwo w Smile

Źródło: Pixabay
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ Miasteczko Smiła, położone na południe od Czerkas, na Ukrainie, w XVIII w. stało się stolicą włości kupionych przez księcia Grigorija Potiomkina, kochanka i faworyta carycy Katarzyny II.

Był to element jego szeroko zakrojonych planów mających na celu wykrojenie sobie własnego księstwa z terenów Rzeczypospolitej. Potiomkin był potomkiem szlachty smoleńskiej, która choć pozostawała pod carskim panowaniem od połowy XVII w., to jednak zachowała częściowo polskie obyczaje.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
