Konsul honorowy RP w Monako skazany. Prokuratura: Zabił teściową dla pieniędzy

Wczoraj były konsul honorowy RP w Monako Wojciech J. przyznał się do zlecenia zabójstwa swojej teściowej – monakijskiej miliarderki Helene Pastor. Po dwóch tygodniach procesu oraz ponad czterech latach śledztwa, Wojciech J. przestał zaprzeczać, że to on zlecił morderstwo. Niedługo po śmierci Helen Pastor w maju 2014 roku, konsul honorowy RP przyznał się już do zlecenia morderstwa, ale następnie zmienił zeznania. Wojciech J. twierdził, że został zmuszony do przyznania się do winy oraz miał problem z komunikacją w języku francuskim ze śledczymi.

Wczoraj w sądzie, Wojciech J. przeprosił swoją partnerkę życiową – córkę zamordowanej, oraz swoje dzieci.

Prawnik dyplomaty zapewniał, że morderstwo Helen Pastor wynikało z troski Wojciecha J. o córkę miliarderki, jego partnerkę życiową. Jak tłumaczył prawnik Wojciecha J. Pastor miała znęcać się psychicznie nad córką.

Dzisiaj mężczyzna został skazany, zgodnie z wnioskiem prokuratury, na dożywocie. Na dożywocie skazani zostali tez dwaj sprawcy morderstwa – wynajęcie przez Wojciecha J.

Do morderstwa Helen Pastor doszło 6 maja 2014 roku. Kobieta i jej kierowca zostali postrzeleni i zmarli w wyniku odniesionych ran.