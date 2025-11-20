Schetyna postawi się Tuskowi? Tajemnicze słowa

W związku z przeobrażeniem Platformy Obywatelskiej w Koalicję Obywatelską oraz "wchłonięciem" koalicjantów – Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej – potrzebne są nowe wybory to na wszystkich poziomach partyjnych władz.

Na styczeń planowane jest wybranie przewodniczącego formacji KO. "Wiadomo, że o odnowienie mandatu będzie walczył Donald Tusk. Okazuje się, że może mieć bardzo silnego konkurenta. Grzegorz Schetyna pytany o to, czy będzie ubiegał się o stanowisko szefa KO nie zaprzeczył" – donosi "Super Express".

– Na razie musi być przedstawiony kalendarz wyborów, muszą być zasady. Wypowiem się jak już wszystko będzie jasne (...) Byłem szefem Platformy Obywatelskiej przez cztery lata. To był trudny czas, ale udało się wiele rzeczy zrobić. Zawsze będę wspierał nasza formację. A z którego dokładnie miejsca? O tym będziemy mówić kiedy zostaną ustalone już jasne reguły gry – mówi senator Grzegorz Schetyna

"Zgodnie z nowym statutem partii, działacze Nowoczesnej i Inicjatywy Polska do 30 czerwca przyszłego roku będą mogli wypełnić deklarację członkowską – tym samym zostaną przyjęci w poczet członków KO. Od razu będzie im przysługiwać prawo do wzięcia udziału w głosowaniach na nowe władze. Ich wybory mają się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od zatwierdzenia przez sąd zmiany nazwy i statutu w ewidencji partii politycznych. Szef Koalicji Obywatelskiej ma zostać wybrany w styczniu przez wszystkich członków partii' – czytamy.

Sikorski zostanie premierem?

We wrześniu Grzegorz Schetyna pytany o plotki, jakoby przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku premierem miał zostać Radosław Sikorski, senator KO odpowiedział, że do wyborów zostały jeszcze dwa lata, więc na pewno będzie się dużo działo.

– Czy taka sytuacja jest możliwa? Wszystko jest możliwe, jak powiedział premier Tusk, ale to musi być jego decyzja. To on musiałby zechcieć "oddać" rząd, zająć się kampanią, czy mieć projekt inny niż rządowy. Na razie nie mam wrażenia, że coś takiego się szykuje. Krok po kroku, listopad to zmiany instytucjonalne w Sejmie, a później zobaczymy – dodał w Polsat News.

