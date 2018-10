Korwin-Mikke: To Warszawiakom ma zależeć, żebym został prezydentem, a nie mi

– Pan Jaki i Pan Trzaskowski wydają dziesiątki, jak nie setki milionów złotych na tę kampanię, tracą swój cenny czas i jeżdżą jak psy za suką, ganiając za wyborcami. Ja mam inne podejście – tłumaczy Korwin-Mikke, w nagraniu umieszczonymna fanpagu polityka.– Ja mam podejście takie, że to państwo mają szansę, aby mieć dobrego prezydenta Warszawy – dodał Korwin-Mikke.

Dalej polityk tłumaczy, że z powodu wyborów zrezygnował z mandatu w Parlamencie Europejskim i teraz „daje Warszawiakom szansę”.

– To w waszym interesie jest żebym został prezydentem Warszawy, a nie w moim. Ja bym musiał zamiast spokojnie siedzieć w domu, z rodziną, to siedzieć w tym pałacu przez dwa lata i wykonywać ciężką, mozolną robotę. Bo dwa lata by mi zajęło posprzątanie Warszawy – podkreśla polityk na nagraniu. – To jest wasz interes, a nie mój – powtarza na koniec Korwin-Mikke.

Sondaż Kantar Millward Brown dla TVN24 i "Faktów" TVN, daje Korwin-Mikkemu 1 proc. głosów w niedzielnych wyborach (badanie przeprowadzono w dniach 16-18 października), a sondaż pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl 2,5 proc. głosów (badanie przeprowadzono w dniach 11-13 października).

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października, natomiast druga tura – 4 listopada.

