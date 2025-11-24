Nowy właściciel znanego dziennika. Zawarto umowę

W wyniku transakcji oraz po podjęciu odpowiednich uchwał przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 18 grudnia 2025 r., PTWP obejmie większościowy pakiet w spółce wydającą tytuły (56,82 proc. akcji). Docelowo zmieni się też struktura akcjonariatu Grupy PTWP – fundusz Pluralis przejmie 23 proc. akcji PTWP.

PTWP obejmie większościowy pakiet w spółce

"21 listopada br. Grupa PTWP zawarła umowę inwestycyjną z funduszem Pluralis B.V., strategicznym inwestorem medialnym z siedzibą w Amsterdamie, który posiada udziały w Gremi Media S.A., wydawcy tytułów 'Rzeczpospolita' i 'Parkiet'. W wyniku zawartej umowy Grupa PTWP zobowiązuje się do emisji akcji serii C, które mają zostać objęte w trybie subskrypcji prywatnej przez Pluralis B.V. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Gremi Media S.A. W wyniku realizacji ww. transakcji PTWP S.A. obejmie większościowy pakiet w spółce wydającej 'Rzeczpospolitą' i 'Parkiet' Gremi Media S.A. (56,82 proc. akcji). W dalszej kolejności zmieni się też struktura akcjonariatu PTWP, fundusz Pluralis przejmie 23 proc. akcji PTWP S.A., a udziały Wojciecha Kuśpika będą stanowiły 55,14 proc. wszystkich akcji" – czytamy w komunikacie.

Akcje serii C zostaną zaoferowane i objęte przez Pluralis w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 413 254 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 603 861 akcji na okaziciela wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w spółce Gremi Media o łącznej wartości 45 251 446,35 zł. Zawarcie przez PTWP z Pluralis umowy objęcia akcji serii C nastąpi w terminie do 18 grudnia 2025 r. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela i będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami. Cena emisyjną akcji serii C została ustalona w wysokości 122,43 zł za każdą akcję serii C, tj. łącznie 45 248 903,70 zł za wszystkie akcje serii C łącznie.

"Rozwój Grupy PTWP i 20-procentowy, organiczny wzrost rok do roku to efekt naszej konsekwencji oraz determinacji w zarządzaniu. Jednocześnie mam pełną świadomość, że dalsze skalowanie działalności będzie możliwe przede wszystkim dzięki akwizycjom – a jedna z kluczowych właśnie się dokonuje. 'Rzeczpospolita' to najbardziej opiniotwórczy tytuł w Polsce, jeden z filarów krajowego rynku wydawniczego, który wraz z pozostałymi tytułami generuje ponad 100 mln zł przychodów rocznie. Dostrzegam ogromną synergię i potencjał wspólnego rozwoju. Naszym wspólnym mianownikiem jest docieranie z przekazem do przedstawicieli biznesu, specjalistów i decydentów. Jestem przekonany, że razem stworzymy wyjątkowo silny i potrzebny podmiot na rynku medialnym, dla którego kluczowe będzie utrzymanie najwyższego poziomu wiarygodności i jakości redakcyjnej" – powiedział prezes PTWP Wojciech Kuśpik, cytowany w materiale.

Ambitne plany grupy

Aktywa Grupy PTWP (serwisy internetowe, wydarzenia i obiekty) i tytuły takie jak "Rzeczpospolita", "Parkiet", rp.pl czy format e-kiosk.pl wejdą w skład największego w Polsce ośrodka wiedzy, analiz i wydarzeń dla sektora biznesu, finansów i administracji publicznej, łączącego media, konferencje, rankingi i raporty branżowe. Sfinalizowanie umowy pozwoli zarówno na dalszy, konsekwentny rozwój Grupy PTWP, jak i wykorzystanie efektu synergii i wzmocnienie potencjału tytułów zarządzanych przez obie strony transakcji.

"PTWP jest wiodącą grupą medialną z imponującymi osiągnięciami w zakresie odpowiedzialnego, wysokiej jakości dziennikarstwa biznesowego oraz organizacji wydarzeń tworzonych w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, w tym flagowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wydarzenia, które konsekwentnie rozwija się pod swoim znakomitym kierownictwem. PTWP i Gremi doskonale do siebie pasują strategicznie, widzimy tu wyraźnie możliwości synergii i współpracy. Finalizując tę wymianę akcji i stając się akcjonariuszem PTWP, pomagamy budować wiodącą platformę dla odbiorców poszukujących rzetelnych, wnikliwych treści biznesowych" – dodał CEO Media Development Investment Fund, zarządzającego funduszem Pluralis, Harlan Mandel.

"Tempo rozwoju PTWP, bliska współpraca, zbieżne wartości oraz wspólny cel pozwolą nam przyspieszyć i nadać impuls bardzo pozytywnym zmianom. Cieszymy się z pozyskania długoterminowego partnera – takiego, który rozumie nasz biznes i będzie silnie wspierać rozwój wszystkiego, co tworzymy na co dzień" – podkreślił prezes Gremi Media Maciej Maciejowski.

Program motywacyjny. Dodatkowy system wynagradzania pracowników

Ponadto, Grupa PTWP zakomunikowała uruchomienie programu motywacyjnego na lata 2026-2027 zakładającego emisję do 5 proc. akcji – jako dodatkowego systemu wynagradzania i premiowania pracowników i współpracowników spółki oraz jej spółek zależnych.

Pluralis B.V. jest holenderską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Do grona jej udziałowców, inwestorów i partnerów należą: King Baudouin Foundation, Oak Foundation, Erste Foundation, Mediahuis, Tinius Trust (właściciel Schibsted Media), NWT Group, Media Development Investment Fund oraz Soros Economic Development Fund i inne.

Gremi Media jest polską grupą medialną, wydaje takie tytuły jak dzienniki "Rzeczpospolita" oraz "Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet", a także ich serwisy internetowe: rp.pl i parkiet.com.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: digital – jako wydawca specjalistycznych portali internetowych oraz prowadzący platformy e-commerce; w obszarze wydawania czasopism i organizacji wydarzeń branżowych, m.in. kongresów, konferencji, targów, a także w obszarze zarządzania, poprzez spółkę zależną PTWP Event Center, infrastrukturą obiektów targowo-kongresowych i widowiskowych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2024 r.

