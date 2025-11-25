"Nawrocki jest bliski historycznego błędu". Prezydent namawiany do spotkania

– Prezydent Nawrocki powinien pojechać w tych dniach do Waszyngtonu i nie mówię tego po złości. Sprawa Polski wymaga tego, żeby po prostu pojechać tam i lobbować, i nawet stać w korytarzu – przekonywał Kowal we wtorek w TVN24.

Według niego, Nawrocki powinien spotkać się także z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. – To wymaga woli prezydenta Nawrockiego, żeby się nie zastanawiał nad tym, czy lubi Ukrainę, czy nie lubi Ukrainy, tylko czego wymaga polska racja stanu – argumentował.

Dodał, że racja stanu wymaga dzisiaj prowadzenia rozmów w Waszyngtonie, w Brukseli i w Kijowie.

Kowal: Nawrocki jest bliski historycznego błędu

– Prezydent Nawrocki jest bliski historycznego błędu. Dlatego że jeśli nie będzie specjalistą od Europy Środkowo-Wschodniej i jako pierwszy z polskich prezydentów nie zagra w to, to może się stać całkowicie bezwartościowy dla partnerów amerykańskich, i republikańskich, i demokratycznych – stwierdził Kowal.

Do wykorzystania swoich kontaktów w Ameryce namawiał prezydenta w poniedziałek Donald Tusk. Jak stwierdził premier, Nawrocki w sierpniowej rozmowie z nim zasugerował, że gotów jest zadbać o relacje Polski z USA, ponieważ ma lepsze stosunki z Donaldem Trumpem niż Tusk.

– Nie jestem entuzjastą wszystkich słów ani czynów, ani decyzji prezydenta Trumpa. Nigdy tego nie ukrywałem. Liczę więc na większą aktywność prezydenta Nawrockiego. Jeśli jest w stanie coś załatwić, niech się nie krępuje. Ja naprawdę będę z pełnym przekonaniem wspierał jego działania, jeśli się na jakiekolwiek zdecyduje – zadeklarował szef rządu.

Nawrocki przebywał w poniedziałek z wizytą w Pradze, gdzie powtórzył stanowisko wyrażone wcześniej w wywiadzie dla "Do Rzeczy", że prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zaprasza do Warszawy.

