"Powiedział, że jest gotów". Tusk ujawnia kulisy rozmowy z Nawrockim

Szef rządu przebywa w poniedziałek w Luandzie w Angoli na szczycie UE-Unia Afrykańska. Na marginesie szczytu odbyło się specjalne spotkanie szefów państw i rządów poświęcone amerykańskiemu planowi pokojowemu, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie.

– Wiele tygodni temu prezydent Nawrocki w rozmowie ze mną powiedział, że jest gotów – ponieważ ma świetne relacje z prezydentem Trumpem, tak uważa przynajmniej – zadbać o ten fragment naszych relacji międzynarodowych, twierdząc, że na pewno ma lepsze relacje (z Trumpem – red.) niż ja – mówił Tusk w rozmowie z dziennikarzami.

– Nie wykluczam. Nie jestem entuzjastą wszystkich słów ani czynów, ani decyzji prezydenta Trumpa. Nigdy tego nie ukrywałem. Liczę więc na większą aktywność prezydenta Nawrockiego. Jeśli jest w stanie coś załatwić, niech się nie krępuje. Ja naprawdę będę z pełnym przekonaniem wspierał jego działania, jeśli się na jakiekolwiek zdecyduje – zadeklarował szef rządu.

Spotkanie Nawrocki-Tusk. Kamery nagrały krótką rozmowę

Prezydent i premier rozmawiali w Pałacu Prezydenckim 14 sierpnia, podczas ich pierwszego spotkania od czasu objęcia przez Nawrockiego urzędu prezydenta. Krótką wymianę zdań między politykami zarejestrowały kamery.

Tusk zaczął od słów, że "dawno tu nie był", po czym zapytał Nawrockiego, czy zdążył już przywyknąć do nowego miejsca. – Tak, powoli się przyzwyczajam – odpowiedział prezydent. Następnie premier zapytał o Belweder, na co Nawrocki odparł, że nie będzie tam mieszkał. – Dlaczego? Przecież tam jest sto razy lepiej niż tu – stwierdził szef rządu.

"Gazeta Wyborcza" pisała na początku września, że Karol Nawrocki z rodziną mieszka obecnie w Belwederze, ponieważ w apartamentach prezydenckich w Pałacu przy Krakowskim Przedmieściu trwa remont.

