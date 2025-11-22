Niepokój w gabinecie Tuska. Rząd o niczym nie wiedział?

Prezydent USA Donald Trump dał Ukrainie czas do przyszłego czwartku, 27 listopada (Święto Dziękczynienia w USA), na wyrażenie zgody na plan pokojowy zaproponowany przez Waszyngton.

Zakłada on m.in. przekazanie Krymu i Donbasu pod kontrolę Moskwy, redukcję liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy do 600 tys. żołnierzy, nieprzystępowanie Ukrainy do NATO i zakaz rozmieszczania zagranicznych sił pokojowych na jej terytorium.

Polska w planie Trumpa dla Ukrainy. "Na to nigdy nie będzie zgody"

Jeden z punktów planu pokojowego dotyczy Polski. Mówi, że "europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce". Według Onetu, który powołuje się na źródła dyplomatyczne, to właśnie ten zapis wywołał w Warszawie dzwonek alarmowy.

"Ten punkt nie jest jasny, ale może prowadzić do zakazu stacjonowania maszyn NATO w pozostałych krajach flanki wschodniej sojuszu" – czytamy. Jeden z rozmówców portalu stwierdził, że "nigdy nie będzie na to naszej zgody".

Rząd Tuska nie został poinformowany?

Źródła portalu twierdzą, że Polska nie znała wcześniej dokładnych zapisów planu pokojowego dla Ukrainy, jaki USA przedstawiły Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zapisy porozumienia miały wywołać duże zaniepokojenie w gabinecie Donalda Tuska.

– Ten plan to dla nas masakra – powiedział rozmówca Onetu z kręgów dyplomatycznych.

Nieco inaczej sprawę przedstawił urzędnik zbliżony do resortu obrony, który stwierdził, że duża część umowy nie jest zaskoczeniem i pokrywa się z tym, co nieoficjalnie przekazywała Polsce strona ukraińska, w tym sam prezydent Zełenski.

– To są ciężkie zapisy, ale w ostatnich dniach sytuacja Ukraińców na froncie stała się bardzo trudna. Zełenski jest na musiku i Rosjanie o tym wiedzą. Tak samo, jak Amerykanie – powiedziało źródło.

Czytaj też:

Tusk rozmawiał z Zełenskim. "Co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem"