"Przecież tam jest sto razy lepiej". Krótka wymiana zdań Nawrockiego i Tuska

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, które trwało około godzinę. Była to ich pierwsza rozmowa w cztery oczy od momentu objęcia urzędu przez Nawrockiego 6 sierpnia.

Przed rozpoczęciem rozmów, prowadzonych za zamkniętymi drzwiami między politykami doszło do krótkiej wymiany zdań przy powitaniu, którą zarejestrowały kamery obecne na miejscu.

Tusk zaczął od słów, że "dawno tu nie był", po czym zapytał Nawrockiego, czy zdążył już przywyknąć do nowego miejsca. – Tak, powoli się przyzwyczajam – odpowiedział prezydent. Następnie premier zapytał o Belweder, na co Nawrocki odparł, że nie będzie tam mieszkał. – Dlaczego? Przecież tam jest sto razy lepiej niż tu – stwierdził Tusk.

Pierwsze spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. "Było rzeczowe"

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował na briefingu dla prasy, że "spotkanie dotyczyło kwestii fundamentalnych i spraw, w których ta współpraca musi funkcjonować – kwestii bezpieczeństwa, dyplomacji".

– To było rzeczowe spotkanie – ocenił Szłapka, dodając, że tematem rozmów była także Ukraina oraz piątkowy szczyt na Alasce z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina.

– Pan prezydent z panem premierem ustalili, że w tych kwestiach fundamentalnych, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, kwestii dyplomatycznych musi być współpraca, zgodnie z konstytucją – zaznaczył.

Dodał, że konstytucja "bardzo wyraźnie wskazuje na to, jakie proregatywy ma prezydent, jakie uprawnienia ma Rada Ministrów i ta współpraca musi dobrze funkcjonować".

Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Jest termin

Rzecznik rządu powiedział, że Nawrocki przekazał Tuskowi informację o terminie zwołania Rady Gabinetowej na 27 sierpnia. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Zwołanie posiedzenia Rady Nawrocki zapowiadał w orędziu wygłoszonym w Sejmie w dniu zaprzysiężenia.

– Ważne, że to spotkanie się odbyło, ono jest potrzebne – stwierdził Szłapka, dodając, że atmosfera rozmowy była "rzeczowa".

Z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że tematem posiedzenia Rady Gabinetowej będzie stan finansów publicznych oraz kwestie ustrojowe i rozwojowe.

