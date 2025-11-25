Zalewski: Polska i wschodnia flanka NATO nie stracą na porozumieniu pokojowym

Po spotkaniu Paweł Zalewski był pytany, czy nie obawia się, że w porozumieniu pokojowym kończącym wojnę na Ukrainie, które jest obecnie wypracowywane, zostanie wynegocjowany zapis dotyczący redukcji sił sojuszniczych w Polsce.

– Ja mogę odwoływać się wyłącznie do rozmowy, którą przeprowadziłem z twórcą strategii obronnej Stanów Zjednoczonych (Elbridge’em Colbym). (...) W tej kwestii nie ma żadnej wątpliwości, że Polska i wschodnia flanka nie będą ofiarami tego porozumienia, że tutaj po stronie amerykańskiej nie ma takiego sposobu myślenia – podkreślił wiceszef MON.

Wiceminister obrony narodowej pytany o intencje Amerykanów, którzy w propozycji pokojowej zawarli punkt mówiący o stacjonowaniu europejskich myśliwców w Polsce, stwierdził, że "ponieważ ten punkt został wycofany, skwitowaliśmy, że bardzo dobrze". – Już nie wchodziliśmy w genezę tego punktu. Ja nie wiem, kto ten punkt tam wprowadził, w związku z tym nie chcę tutaj dywagować. Dla mnie ważne jest to, że strona amerykańska rozumie, iż tego typu sformułowanie w takim dokumencie znaleźć się nie powinno – podsumował polityk Polski 2050.

Wcześniej wiceszef MON odwiedził Kanadę. Wziął tam udział w 17. edycji Halifax International Security Forum w Nowej Szkocji, prestiżowym wydarzeniu poświęconym bezpieczeństwu.

Projekt planu pokojowego Rosja Ukraina. Jest komunikat USA

"W ciągu ostatniego tygodnia Stany Zjednoczone poczyniły ogromne postępy w kierunku zawarcia porozumienia pokojowego, wciągając do rozmów zarówno Ukrainę, jak i Rosję" – czytamy na X rzecznik Białego Domu.

"Jest kilka delikatnych, ale możliwych do rozwiązania kwestii, które wymagają dalszych rozmów między Ukrainą, Rosją i Stanami Zjednoczonymi" – napisała Karoline Leavitt.

Starmer: Wielka Brytania jest gotowa wysłać siły pokojowe na Ukrainę