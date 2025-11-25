Przełom coraz bliżej? Ukraina zgodziła się na ograniczenie liczebności armii
Przełom coraz bliżej? Ukraina zgodziła się na ograniczenie liczebności armii

Dodano: 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP / Victor Kovalchuk
Brytyjska prasa donosi, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał zgodzić się na ograniczenie liczebności ukraińskiej armii do 800 tys. żołnierzy.

Ukraina zgodziła się na ograniczenie liczebności swoich sił zbrojnych do 800 tys. żołnierzy – podaje brytyjski dziennik "Financial Times". Korespondent gazety Christopher Miller poinformował też, że do uzgodnienia między WołodymyremZełenskim a prezydentem USA Donaldem Trumpem pozostają jeszcze kwestie terytorialne i charakter gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

"Ukraina rzeczywiście zgodziła się co do zasady na przebudowaną w Genewie umowę ramową. Rzecz jednak w tym, że nie są to 'drobne szczegóły', jak to ujął jeden z amerykańskich urzędników. Kwestie, które wciąż czekają na rozwiązanie, to dwie największe i najbardziej kontrowersyjne kwestie: gwarancje bezpieczeństwa i terytorium. To zdecydowanie jedne z najważniejszych punktów dla Ukraińców" – napisał w serwisie X.

Koniec wojny na Ukrainie? Zawarto porozumienie ws. planu pokojowego

W miniony weekend w Genewie delegacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy prowadziły negocjacje na temat planu pokojowego. W ich wyniku, według relacji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, dokument miał ulec zmianie.

Do sprawy rozmów pokojowych odniósł się w rozmowie z RMF24 ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. – Teraz jest większe zrozumienie ze strony amerykańskiej, czego chcemy na zakończenie tej wojny. To jest główna rzecz, żeby przekonać Amerykanów do naszego stanowiska. Rozmowy w Genewie były produktywne. I skończyły się zrozumieniem naszego stanowiska, nikt nie może nam narzucić zmian w konstytucji – powiedział dyplomata.

Zapytany o rezygnację ze wstąpienia Ukrainy do NATO odpowiedział, że "nie ma o tym mowy". – Negocjacje skończyły się zmianami, są nowe punkty, które będą przedstawione po uzgodnieniach końcowych. To główny punkt, po co walczymy, żeby mieć możliwość podejmować decyzji. Nikt nie zrezygnuje z NATO, strategicznie to jest zapisane w konstytucji – zaznaczył Wasyl Bodnar.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Finlandia ma nową propozycję

Źródło: ft.com/RMF FM
