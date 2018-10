"Rażące naruszenia procedur wyborczych". Ogromna ilość zgłoszeń do RKW o nieprawidłowościach

W lokalach wyborczych działacze Ruchu Kontroli Wyborów, gdzie pełnią rolę tzw. mężów zaufania. Do RKW napływają też telefoniczne zgłoszenia dotyczące wciąż trwającego głosowania. Z pierwszej analizy raportów RKW z naruszeń procedur wyborczych, wynika że doszło dziś do wielu nieprawidłowości. Jak zaznacza Ruch Kontroli Wyborów, zgłoszenia jakie otrzymano to zapewne nikły procent faktycznych uchybień niezamierzonych i zamierzonych.

RKW wskazuje na liczne zgłoszenia dotyczące braku informacji o miejscu działania Okręgowej Komisji Wyborczej oraz o przypisaniu wyborców do OKW odległej o 5 – 10 km, a nie do działającej o 1 km od ich zamieszkania. Z analizy zgłoszeń wynika również, że cześć przewodniczących OKW nie przeszło podstawowego przeszkolenia, albo jest nieodpowiedzialna w swoich działaniach.

Główne naruszenia procedur wyborczych do których doszło podczas dzisiejszego głosowania, to: wydawanie niekompletnej ilości kart do głosowania lub podwójnej ilości kart, wydawanie ostemplowanych kart do głosowania, niezaplombowane urny do głosowania, błędy w spisach wyborców, wydawanie kart do głosowania bez sprawdzania dokumentu tożsamości.

W analizie RKW czytamy też o "rażących naruszeniach procedur". Do takiej miało dojść w Warszawie w OKW nr 309, gdzie członek komisji za zgodną przewodniczącego wyszedł ze spisem wyborców na zewnątrz, aby (podobno) zanieść karty starszej kobiecie siedzącej w aucie. "Wyborcy nalegali by fakt zgłosić do Komisarza wyborczego i na policję" – podaje RKW.

Innym przykładem jest tu Świętokrzyskie, Pińczów – Szarków. Tam 50 osób jest przemeldowanych z miejscowości do miejscowości". "Wynika z tego, że będą głosować dwa razy!" – alarmuje Ruch.

Nieprawidłowości wciąż można zgłaszać dzwoniąc pod numer telefonu: 787 522 7 z końcówkami (24), (27), (30), (33), (39).