Zakopane: Wyborcy otrzymali niewłaściwe karty do głosowania

Pomyłka miała miejsce w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Zakopanem i dotyczy kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta. Jak relacjonują media, wyborcy otrzymali karty do głosowania z niewłaściwego okręgu. O pomyłce, komisja zorientowała się przed godziną 13.

Jak podała szefowa Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, w związku z tą sytuacją wybory nie będą powtórzone, a głosowanie nie zostanie przedłużone, ale zainteresowani mogą odwoływać się do sądu.

Wydział Ewidencji i Pozwoleń Urzędu Miasta Zakopane, podał natomiast, że do sytuacji doprowadził błąd systemu informatycznego, obsługiwanego przez zewnętrzną firmę.

Rekordowa frekwencja?

Po godzinie 18, Państwowa Komisja Wyborcza podała, że frekwencja do godz. 17.00 wyniosła 41,65 proc. Do godz. 16.00 odnotowano 595 incydentów wyborczych. Znaczna ilość przestępstw dotyczyła niszczenia kart do głosowania.

Kolejna konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się już po zakończeniu głosowania, o godz. 21:30.

Wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza informowała, że do godziny 12:00 w całym kraju zagłosowało 15,62 proc. uprawionych. Karty do głosowania odebrało do południa prawie pięć milionów Polaków. Informowano wówczas również o 416 incydentach wyborczych, w tym 13 wstępnie zakwalifikowanych jako przestępstwa.